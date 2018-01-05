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05.01.2018  11:38   

Доллар снова подорожал к празднику

Нацбанк ослабил официальную гривну, наличные курсы доллара и евро в продаже подорожали.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,50–27,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,40–28,50 грн/долл.

Евро на покупке стоит по 32,60–33,20 грн/евро, на продаже: 33,90–33,95 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,46–0,47 грн/руб., продажа – 0,485–0,488 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 5 января курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2801,3366 (+12,2826) грн;

100 евро – 3379,8196 (+26,54) грн;

10 российских рублей – 4,8634 (+0,0213) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
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