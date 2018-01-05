Доллар снова подорожал к празднику

Нацбанк ослабил официальную гривну, наличные курсы доллара и евро в продаже подорожали.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,50–27,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,40–28,50 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 32,60–33,20 грн/евро, на продаже: 33,90–33,95 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,46–0,47 грн/руб., продажа – 0,485–0,488 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 5 января курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2801,3366 (+12,2826) грн;
100 евро – 3379,8196 (+26,54) грн;
10 российских рублей – 4,8634 (+0,0213) грн.
День хорош для творчества и интеллектуальных озарений. Возможны метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Погода сменит «-» на «+», местами возможен небольшой дождь, туман, слабый ветер.
В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц.
влажн.:
давл.:
ветер: