05.01.2018 11:38

Доллар снова подорожал к празднику

Нацбанк ослабил официальную гривну, наличные курсы доллара и евро в продаже подорожали.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,50–27,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,40–28,50 грн/долл.



Евро на покупке стоит по 32,60–33,20 грн/евро, на продаже: 33,90–33,95 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,46–0,47 грн/руб., продажа – 0,485–0,488 грн/руб.



Национальный банк Украины установил на 5 января курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2801,3366 (+12,2826) грн;



100 евро – 3379,8196 (+26,54) грн;



10 российских рублей – 4,8634 (+0,0213) грн.