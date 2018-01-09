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09.01.2018  11:11   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 9 января

Нацбанк ослабил официальную гривну, наличный доллар подешевел в продаже.


// Городской Дозор
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,60–27,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,30–28,40 грн/долл.
 
Евро на покупке стоит по 32,60–33,20 грн/евро, на продаже: 33,90–34,00 грн/евро.
 
Российский рубль: покупка – 0,460–0,472 грн/руб., продажа – 0,488–0,490 грн/руб.
 
Национальный банк Украины установил на 9 января курсы валют на следующем уровне:
 
100 долларов США – 2820,3329 (+18,9963) грн;
 
100 евро – 3397,0910 (+17,2714) грн;
 
10 российских рублей – 4,8964 (+0,0330) грн.
Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
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