Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 9 января

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 9 января День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 9 января До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.