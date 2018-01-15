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15.01.2018  10:57   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 15 января

Нацбанк ослабил официальную гривну, в обменниках подорожал евро.


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В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 28,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,70 грн/долл.
 
Евро на покупке стоит 33,50 грн/евро, на продаже: 34,70–34,90 грн/евро.
 
Российский рубль: покупка – 0,480 грн/руб., продажа – 0,498-0,505 грн/руб.
 
Национальный банк Украины установил на 15 января курсы валют на следующем уровне:
 
100 долларов США – 2853,6637 (+9,0926) грн;
 
100 евро – 3463,4916 (+45,1705) грн;
 
10 российских рублей – 5,0416 (+0,0507) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
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