Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 16 января

Нацбанк ослабил официальную гривну, в обменниках снова подорожал евро.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 28,10 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,70 грн/долл.
Евро на покупке стоит 34,00 грн/евро, на продаже: 35,20 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,482 грн/руб., продажа – 0,510 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 16 января курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2856,7664 (+3,0003) грн;
100 евро – 3507,2521 (+43,7605) грн;
10 российских рублей – 5,0691 (+0,0275) грн.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
влажн.:
давл.:
ветер: