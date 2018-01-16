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16.01.2018  11:30   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 16 января

Нацбанк ослабил официальную гривну, в обменниках снова подорожал евро.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 28,10 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,70 грн/долл.
 
Евро на покупке стоит 34,00 грн/евро, на продаже: 35,20 грн/евро.
 
Российский рубль: покупка – 0,482 грн/руб., продажа – 0,510 грн/руб.
 
Национальный банк Украины установил на 16 января курсы валют на следующем уровне:
 
100 долларов США – 2856,7664 (+3,0003) грн;
 
100 евро – 3507,2521 (+43,7605) грн;
 
10 российских рублей – 5,0691 (+0,0275) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
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