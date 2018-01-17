17.01.2018 11:30

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 17 января

Нацбанк ослабил официальную гривну, в обменниках снова подорожали доллар и евро.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 28,10–28,20 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,90–28,95 грн/долл.



Евро на покупке стоит 34,15 грн/евро, на продаже: 35,50 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,485 грн/руб., продажа – 0,510 грн/руб.



Национальный банк Украины установил на 17 января курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2865,2576 (+8,4912) грн;



100 евро – 3504,2100 (-3,0421) грн;



10 российских рублей – 5,0813 (+0,0122) грн.