19.01.2018 11:03

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 января

Нацбанк ослабил официальную гривну, в обменниках подорожал доллар.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 28,25–28,30 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,95–29,10 грн/долл.



Евро на покупке стоит 34,25–34,50 грн/евро, на продаже: 35,50 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,483–0,487 грн/руб., продажа – 0,510 грн/руб.



Национальный банк Украины установил на 19 января курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2877,7485 (+11,1353) грн;



100 евро – 3520,9253 (+22,7972) грн;



10 российских рублей – 5,0701 (+0,0047) грн.