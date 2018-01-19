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19.01.2018  11:03   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 января

Нацбанк ослабил официальную гривну, в обменниках подорожал доллар.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 28,25–28,30 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,95–29,10 грн/долл.

Евро на покупке стоит 34,25–34,50 грн/евро, на продаже: 35,50 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,483–0,487 грн/руб., продажа – 0,510 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 19 января курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2877,7485 (+11,1353) грн;

100 евро – 3520,9253 (+22,7972) грн;

10 российских рублей – 5,0701 (+0,0047) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, нбу
 
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