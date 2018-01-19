Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 января

Нацбанк ослабил официальную гривну, в обменниках подорожал доллар.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 28,25–28,30 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,95–29,10 грн/долл.
Евро на покупке стоит 34,25–34,50 грн/евро, на продаже: 35,50 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,483–0,487 грн/руб., продажа – 0,510 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 19 января курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2877,7485 (+11,1353) грн;
100 евро – 3520,9253 (+22,7972) грн;
10 российских рублей – 5,0701 (+0,0047) грн.
Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Всю вторую половину дня будет идти снег.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
влажн.:
давл.:
ветер: