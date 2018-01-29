Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 29 января

Украинская гривна укрепилась к американскому доллару и евро.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,40–28,50 грн/долл.
Евро на покупке стоит 34,60 грн/евро, на продаже – 35,50–35,60 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,485 грн/руб., продажа – 0,505 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 29 января курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2854,8638 (-19,6610) грн;
100 евро – 3550,3086 (-16,1143) грн;
10 российских рублей – 5,1136 (-0,0260) грн.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором. В этом случае день пройдет конструктивно и с пользой.
Обещанное потепление наступило: столбик термометра дотянулся до нулевой отметки. Ночной снег к утру должен ослабнуть.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажн.:
давл.:
ветер: