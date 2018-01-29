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29.01.2018  11:25   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 29 января

Украинская гривна укрепилась к американскому доллару и евро.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,40–28,50 грн/долл.

Евро на покупке стоит 34,60 грн/евро, на продаже – 35,50–35,60 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,485 грн/руб., продажа – 0,505 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 29 января курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2854,8638 (-19,6610) грн;

100 евро – 3550,3086 (-16,1143) грн;

10 российских рублей – 5,1136 (-0,0260) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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