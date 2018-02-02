Главная Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 2 февраля
02.02.2018  11:15   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 2 февраля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,40–27,50 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,20–28,30 грн/долл.

Евро на покупке стоит 34,10–34,20 грн/евро, на продаже – 35,10–35,20 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,48 грн/руб., продажа – 0,500–0,505 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 2 февраля курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2786,9462 (+2,5969) грн;

100 евро – 3472,2563 (+3,7924) грн;

10 российских рублей – 4,9536 (-0,0022) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.01 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 29 января 19.01 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 января 17.01 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 17 января
 
 

Видео

На улице Грековской, 77 произошла просадка грунта на тоннельном канализационном коллекторе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 