Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 2 февраля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,40–27,50 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,20–28,30 грн/долл.
Евро на покупке стоит 34,10–34,20 грн/евро, на продаже – 35,10–35,20 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,48 грн/руб., продажа – 0,500–0,505 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 2 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2786,9462 (+2,5969) грн;
100 евро – 3472,2563 (+3,7924) грн;
10 российских рублей – 4,9536 (-0,0022) грн.
Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха и общения с друзьями. Лучше избегать принятия важных решений или совершения крупных покупок.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидаются небольшие осадки.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
влажн.:
давл.:
ветер: