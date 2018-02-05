Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 5 февраля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны. Курс наличного доллара понизился в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,50 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,00–28,20 грн/долл.
Евро на покупке стоит 34,20 грн/евро, на продаже – 35,00–35,20 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,48 грн/руб., продажа – 0,500–0,505 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 5 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2788,7139 (+1,7677) грн;
100 евро – 3483,6614 (+11,4051) грн;
10 российских рублей – 4,9762 (+0,0226) грн.
Сегодня отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Готовьтесь к гололеду: после теплых дождливых выходных в Харьков пришел мороз. Днем без существенных осадков.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
влажн.:
давл.:
ветер: