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05.02.2018  12:27   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 5 февраля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны. Курс наличного доллара понизился в продаже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,50 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,00–28,20 грн/долл.

Евро на покупке стоит 34,20 грн/евро, на продаже – 35,00–35,20 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,48 грн/руб., продажа – 0,500–0,505 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 5 февраля курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2788,7139 (+1,7677) грн;

100 евро – 3483,6614 (+11,4051) грн;

10 российских рублей – 4,9762 (+0,0226) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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