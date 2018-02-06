Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 6 февраля

Гривна укрепилась как на наличном, так и на безналичном рынках.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,25 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,90–27,95 грн/долл.
Евро на покупке стоит 33,80 грн/евро, на продаже – 34,80–34,85 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,47 грн/руб., продажа – 0,490–0,495 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 6 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2774,2448 (-14,4691) грн;
100 евро – 3451,1605 (-32,5009) грн;
10 российских рублей – 4,8991 (-0,0871) грн.
День обходных путей: есть большая вероятность того, что вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня ожидается мелкий снег, который будет идти до самого вечера.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
влажн.:
давл.:
ветер: