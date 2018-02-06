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06.02.2018  11:12   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 6 февраля

Гривна укрепилась как на наличном, так и на безналичном рынках.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,25 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,90–27,95 грн/долл.

Евро на покупке стоит 33,80 грн/евро, на продаже – 34,80–34,85 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,47 грн/руб., продажа – 0,490–0,495 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 6 февраля курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2774,2448 (-14,4691) грн;

100 евро – 3451,1605 (-32,5009) грн;

10 российских рублей – 4,8991 (-0,0871) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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