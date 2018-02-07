07.02.2018 11:05

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 7 февраля

Гривна укрепилась как на наличном, так и на безналичном рынках.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,50 грн/долл.



Евро на покупке стоит 33,40 грн/евро, на продаже – 34,40 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,46 грн/руб., продажа – 0,48 грн/руб.



Национальный банк Украины установил на 7 февраля курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2746,0866 (-28,1582) грн;



100 евро – 3385,6502 (-65,5103) грн;



10 российских рублей – 4,7992 (-0,1199) грн.