Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 7 февраля

Гривна укрепилась как на наличном, так и на безналичном рынках.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,50 грн/долл.
Евро на покупке стоит 33,40 грн/евро, на продаже – 34,40 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,46 грн/руб., продажа – 0,48 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 7 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2746,0866 (-28,1582) грн;
100 евро – 3385,6502 (-65,5103) грн;
10 российских рублей – 4,7992 (-0,1199) грн.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: