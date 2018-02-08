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08.02.2018  10:54   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 8 февраля

Нацбанк укрепил официальную гривну. Наличный доллар подорожал в продаже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,60–27,70 грн/долл.

Евро на покупке стоит 33,05–33,40 грн/евро, на продаже – 34,40 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,46 грн/руб., продажа – 0,48 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 8 февраля курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2711,9635 (-34,1231) грн;

100 евро – 3346,0206 (-39,6296) грн;

10 российских рублей – 4,7617 (-0,0375) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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