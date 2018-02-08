Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 8 февраля

Нацбанк укрепил официальную гривну. Наличный доллар подорожал в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,60–27,70 грн/долл.
Евро на покупке стоит 33,05–33,40 грн/евро, на продаже – 34,40 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,46 грн/руб., продажа – 0,48 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 8 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2711,9635 (-34,1231) грн;
100 евро – 3346,0206 (-39,6296) грн;
10 российских рублей – 4,7617 (-0,0375) грн.
Холодный ум поможет находить решение самых сложных задач – это может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м, гололед. Во второй половине дня возможны небольшие осадки.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
влажн.:
давл.:
ветер: