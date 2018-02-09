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09.02.2018  10:55   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 9 февраля

Нацбанк незначительно ослабил курс гривны. В обменниках подешевел евро в продаже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,05 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,55–27,70 грн/долл.

Евро на покупке стоит 33,05 грн/евро, на продаже – 34,05–34,20 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,457 грн/руб., продажа – 0,472 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 9 февраля курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2712,4023 (+0,4388) грн;

100 евро – 3323,2353 (-22,7853) грн;

10 российских рублей – 4,7030 (-0,0587) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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