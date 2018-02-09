Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 9 февраля

Нацбанк незначительно ослабил курс гривны. В обменниках подешевел евро в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,05 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,55–27,70 грн/долл.
Евро на покупке стоит 33,05 грн/евро, на продаже – 34,05–34,20 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,457 грн/руб., продажа – 0,472 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 9 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2712,4023 (+0,4388) грн;
100 евро – 3323,2353 (-22,7853) грн;
10 российских рублей – 4,7030 (-0,0587) грн.
Дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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