Главная Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 12 февраля
12.02.2018  11:07   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 12 февраля

Нацбанк укрепил курс официальной гривны. Наличные доллар и евро «потеряли» 10-15 копеек в продаже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,40–27,50 грн/долл.

Евро на покупке стоит 32,80 грн/евро, на продаже – 33,90–33,95 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,472 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 12 февраля курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2705,8546 (-6,5477) грн;

100 евро – 3320,8954 (-2,3399) грн;

10 российских рублей – 4,6515 (-0,0515) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.02 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 9 февраля 08.02 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 8 февраля 07.02 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 7 февраля
 
 

Видео

Жилищные программы в Харькове: кто может принять участие и условия?
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 