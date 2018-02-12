Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 12 февраля

Нацбанк укрепил курс официальной гривны. Наличные доллар и евро «потеряли» 10-15 копеек в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,40–27,50 грн/долл.
Евро на покупке стоит 32,80 грн/евро, на продаже – 33,90–33,95 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,472 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 12 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2705,8546 (-6,5477) грн;
100 евро – 3320,8954 (-2,3399) грн;
10 российских рублей – 4,6515 (-0,0515) грн.
На первый план выйдет стремление к порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: