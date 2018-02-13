Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 13 февраля

Наличные доллар и евро подешевели в продаже на 10 копеек.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,30–27,40 грн/долл.
Евро на покупке стоит 32,80 грн/евро, на продаже – 33,80 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,472 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 13 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2684,0367 (-21,8179) грн;
100 евро – 3291,4342 (-29,4612) грн;
10 российских рублей – 4,6263 (-0,0252) грн.
Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, стоит сделать это именно сегодня.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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