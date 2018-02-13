Главная Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 13 февраля
13.02.2018  10:53   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 13 февраля

Наличные доллар и евро подешевели в продаже на 10 копеек.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,30–27,40 грн/долл.

Евро на покупке стоит 32,80 грн/евро, на продаже – 33,80 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,472 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 13 февраля курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2684,0367 (-21,8179) грн;

100 евро – 3291,4342 (-29,4612) грн;

10 российских рублей – 4,6263 (-0,0252) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.02 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 12 февраля 09.02 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 9 февраля 08.02 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 8 февраля
 
 

Видео

Пиаром городского приюта для животных займётся активная молодёжь
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 