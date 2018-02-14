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14.02.2018  11:11   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 14 февраля

Наличный доллар подешевел в среднем на 10 копеек.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,50–26,60 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,20–27,30 грн/долл.

Евро на покупке стоит 32,60–32,80 грн/евро, на продаже – 33,80 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,470–0,475 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 14 февраля курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2669,9480 (-14,0887) грн;

100 евро – 3292,8469 (+1,4127) грн;

10 российских рублей – 4,6217 (-0,0046) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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