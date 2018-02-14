Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 14 февраля

Наличный доллар подешевел в среднем на 10 копеек.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,50–26,60 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,20–27,30 грн/долл.
Евро на покупке стоит 32,60–32,80 грн/евро, на продаже – 33,80 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,470–0,475 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 14 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2669,9480 (-14,0887) грн;
100 евро – 3292,8469 (+1,4127) грн;
10 российских рублей – 4,6217 (-0,0046) грн.
Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажн.:
давл.:
ветер: