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15.02.2018  11:40   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 15 февраля

Подешевевший вчера вечером до 27,10 грн/долл. наличный доллар вернулся на утренний курс среды.


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В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,50 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,20 грн/долл.

Евро на покупке стоит 32,70 грн/евро, на продаже – 33,80 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,470–0,475 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 15 февраля курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2665,4762 (-4,4718) грн;

100 евро – 3291,3300 (-1,5169) грн;

10 российских рублей – 4,6284 (+0,0067) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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