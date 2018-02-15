15.02.2018 11:40

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 15 февраля

Подешевевший вчера вечером до 27,10 грн/долл. наличный доллар вернулся на утренний курс среды.



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В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,50 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,20 грн/долл.



Евро на покупке стоит 32,70 грн/евро, на продаже – 33,80 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,470–0,475 грн/руб.



Национальный банк Украины установил на 15 февраля курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2665,4762 (-4,4718) грн;



100 евро – 3291,3300 (-1,5169) грн;



10 российских рублей – 4,6284 (+0,0067) грн.