Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 15 февраля

Подешевевший вчера вечером до 27,10 грн/долл. наличный доллар вернулся на утренний курс среды.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,50 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,20 грн/долл.
Евро на покупке стоит 32,70 грн/евро, на продаже – 33,80 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,470–0,475 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 15 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2665,4762 (-4,4718) грн;
100 евро – 3291,3300 (-1,5169) грн;
10 российских рублей – 4,6284 (+0,0067) грн.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура».
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретенье издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
влажн.:
давл.:
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