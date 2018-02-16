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16.02.2018  12:31   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 16 февраля

Начавший расти вечером четверга курс наличного доллара к утру пятницы прибавил до 40 копеек в продаже. Курс наличного евро «подрос» на 70 копеек.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,40–27,60 грн/долл.

Евро на покупке стоит 33,10 грн/евро, на продаже – 34,40–34,50 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,457 грн/руб., продажа – 0,485 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 16 февраля курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2675,9805 (+10,5043) грн;

100 евро – 3343,1024 (+51,7724) грн;

10 российских рублей – 4,7286 (+0,1002) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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