Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 16 февраля

Начавший расти вечером четверга курс наличного доллара к утру пятницы прибавил до 40 копеек в продаже. Курс наличного евро «подрос» на 70 копеек.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,40–27,60 грн/долл.
Евро на покупке стоит 33,10 грн/евро, на продаже – 34,40–34,50 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,457 грн/руб., продажа – 0,485 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 16 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2675,9805 (+10,5043) грн;
100 евро – 3343,1024 (+51,7724) грн;
10 российских рублей – 4,7286 (+0,1002) грн.
Постарайтесь посвятить день трудовым подвигам: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. С утра ожидается мелкий мокрый снег. После обеда он временно прекратится, а вечером пойдет снова.
Новый год по китайскому календарю наступит 16 февраля 2018 года, а закончится 4 февраля 2019 года.
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