Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 февраля

День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.

С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем возможен мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.