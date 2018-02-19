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19.02.2018  11:00   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 февраля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, на наличном рынке без особых изменений.


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В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,50–27,60 грн/долл.

Евро на покупке стоит 33,20 грн/евро, на продаже – 34,50 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,460 грн/руб., продажа – 0,485 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 19 февраля курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2699,0889 (+23,1084) грн;

100 евро – 3364,1444 (+21,0420) грн;

10 российских рублей – 4,7894 (+0,0608) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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