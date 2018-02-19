Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 февраля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, на наличном рынке без особых изменений.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,50–27,60 грн/долл.
Евро на покупке стоит 33,20 грн/евро, на продаже – 34,50 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,460 грн/руб., продажа – 0,485 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 19 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2699,0889 (+23,1084) грн;
100 евро – 3364,1444 (+21,0420) грн;
10 российских рублей – 4,7894 (+0,0608) грн.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем возможен мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
влажн.:
давл.:
ветер: