Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 20 февраля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные доллар и евро подешевели в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,40–27,60 грн/долл.
Евро на покупке стоит 33,10 грн/евро, на продаже – 34,30–34,50 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,460 грн/руб., продажа – 0,485 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 20 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2701,1922 (+2,1033) грн;
100 евро – 3352,1795 (-11,9649) грн;
10 российских рублей – 4,7941 (+0,0047) грн.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу.
Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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