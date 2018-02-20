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20.02.2018  11:07   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 20 февраля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные доллар и евро подешевели в продаже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,40–27,60 грн/долл.

Евро на покупке стоит 33,10 грн/евро, на продаже – 34,30–34,50 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,460 грн/руб., продажа – 0,485 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 20 февраля курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2701,1922 (+2,1033) грн;

100 евро – 3352,1795 (-11,9649) грн;

10 российских рублей – 4,7941 (+0,0047) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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