Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 21 февраля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные доллар и евро подешевели в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,40–27,50 грн/долл.
Евро на покупке стоит 33,05 грн/евро, на продаже – 34,00–34,10 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,460 грн/руб., продажа – 0,480–0,485 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 21 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2707,2945 (+6,1023) грн;
100 евро – 3340,8014 (-11,3781) грн;
10 российских рублей – 4,7900 (-0,0041) грн.
Сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
влажн.:
давл.:
ветер: