Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 22 февраля

Нацбанк укрепил курс официальной гривны, наличный доллар снова подешевел в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,60 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,30–27,50 грн/долл.
Евро на покупке стоит 33,05 грн/евро, на продаже – 34,00–34,10 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,460 грн/руб., продажа – 0,480–0,485 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 22 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2698,8039 (-8,4906) грн;
100 евро – 3322,7674 (-18,0340) грн;
10 российских рублей – 4,7637 (-0,0263) грн.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
Ночью мороз до 16–18°C. На протяжении суток будет стоять облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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