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22.02.2018  11:06   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 22 февраля

Нацбанк укрепил курс официальной гривны, наличный доллар снова подешевел в продаже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,60 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,30–27,50 грн/долл.

Евро на покупке стоит 33,05 грн/евро, на продаже – 34,00–34,10 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,460 грн/руб., продажа – 0,480–0,485 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 22 февраля курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2698,8039 (-8,4906) грн;

100 евро – 3322,7674 (-18,0340) грн;

10 российских рублей – 4,7637 (-0,0263) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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