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23.02.2018  11:18   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 23 февраля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные курсы доллара и евро в продаже продолжают снижаться.


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В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70–26,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,30–27,40 грн/долл.

Евро на покупке стоит 33,05 грн/евро, на продаже – 33,70–34,00 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,465 грн/руб., продажа – 0,480–0,485 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 23 февраля курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2707,1843 (+8,3804) грн;

100 евро – 3323,3394 (+0,5720) грн;

10 российских рублей – 4,7695 (+0,0058) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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