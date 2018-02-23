23.02.2018 11:18

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 23 февраля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные курсы доллара и евро в продаже продолжают снижаться.



// Facebook

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70–26,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,30–27,40 грн/долл.



Евро на покупке стоит 33,05 грн/евро, на продаже – 33,70–34,00 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,465 грн/руб., продажа – 0,480–0,485 грн/руб.



Национальный банк Украины установил на 23 февраля курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2707,1843 (+8,3804) грн;



100 евро – 3323,3394 (+0,5720) грн;



10 российских рублей – 4,7695 (+0,0058) грн.