Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 23 февраля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные курсы доллара и евро в продаже продолжают снижаться.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70–26,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,30–27,40 грн/долл.
Евро на покупке стоит 33,05 грн/евро, на продаже – 33,70–34,00 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,465 грн/руб., продажа – 0,480–0,485 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 23 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2707,1843 (+8,3804) грн;
100 евро – 3323,3394 (+0,5720) грн;
10 российских рублей – 4,7695 (+0,0058) грн.
День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.
Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
влажн.:
давл.:
ветер: