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26.02.2018  10:53   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 26 февраля

Наличный доллар подешевел в продаже, евро – немного поднял курс.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70–26,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,20–27,40 грн/долл.

Евро на покупке стоит 33,05 грн/евро, на продаже – 33,80–33,90 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,465 грн/руб., продажа – 0,480 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 26 февраля курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2698,8658 (-8,3185) грн;

100 евро – 3319,3350 (-4,0044) грн;

10 российских рублей – 4,7548 (-0,0147) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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