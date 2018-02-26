Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 26 февраля

Наличный доллар подешевел в продаже, евро – немного поднял курс.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70–26,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,20–27,40 грн/долл.
Евро на покупке стоит 33,05 грн/евро, на продаже – 33,80–33,90 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,465 грн/руб., продажа – 0,480 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 26 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2698,8658 (-8,3185) грн;
100 евро – 3319,3350 (-4,0044) грн;
10 российских рублей – 4,7548 (-0,0147) грн.
Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
Утром и вечером небо затянет облаками, днем может выглянуть солнце. Без осадков. На дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажн.:
давл.:
ветер: