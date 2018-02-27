27.02.2018 11:30

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 27 февраля

Наличный доллар «потерял» еще 10 копеек в продаже. На покупке евро можно сэкономить 10-15 копеек.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,10–27,30 грн/долл.



Евро на покупке стоит 33,05 грн/евро, на продаже – 33,65–33,80 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,465 грн/руб., продажа – 0,480–0,485 грн/руб.



Национальный банк Украины установил на 27 февраля курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2700,6610 (+1,7952) грн;



100 евро – 3327,2144 (+7,8794) грн;



10 российских рублей – 4,8294 (+0,0746) грн.