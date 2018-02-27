Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 27 февраля

Наличный доллар «потерял» еще 10 копеек в продаже. На покупке евро можно сэкономить 10-15 копеек.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,10–27,30 грн/долл.
Евро на покупке стоит 33,05 грн/евро, на продаже – 33,65–33,80 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,465 грн/руб., продажа – 0,480–0,485 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 27 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2700,6610 (+1,7952) грн;
100 евро – 3327,2144 (+7,8794) грн;
10 российских рублей – 4,8294 (+0,0746) грн.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться эффективными. Воспользуйтесь шансом впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, вечером возможна метель.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
влажн.:
давл.:
ветер: