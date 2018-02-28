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28.02.2018  11:34   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 28 февраля

Наличный доллар практически не изменился в цене, курс евро в продаже снизился на 15–20 копеек.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,10 грн/долл.

Евро на покупке стоит 33,05 грн/евро, на продаже – 33,50–33,60 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,465 грн/руб., продажа – 0,480 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 28 февраля курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2694,8185 (-5,8425) грн;

100 евро – 3314,8962 (-12,3182) грн;

10 российских рублей – 4,8406 (+0,0112) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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