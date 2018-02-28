Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 28 февраля

Наличный доллар практически не изменился в цене, курс евро в продаже снизился на 15–20 копеек.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,10 грн/долл.
Евро на покупке стоит 33,05 грн/евро, на продаже – 33,50–33,60 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,465 грн/руб., продажа – 0,480 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 28 февраля курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2694,8185 (-5,8425) грн;
100 евро – 3314,8962 (-12,3182) грн;
10 российских рублей – 4,8406 (+0,0112) грн.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Последний день зимы будет снежным: ночью сильные осадки, днем – небольшие, которые усилятся к вечеру. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
28 февраля 2008 года в календаре официальных праздников появился День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
влажн.:
давл.:
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