Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 2 марта

Наличный доллар и евро снизили курсы покупки и продажи. Нацбанк укрепил курс официальной гривны.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,20 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,75–26,90 грн/долл.
Евро на покупке стоит 32,20 грн/евро, на продаже – 33,10 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,456–0,467 грн/руб., продажа – 0,476–0,576 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 2 марта курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2666,9496 (-13,6020) грн;
100 евро – 3245,9444 (-28,0813) грн;
10 российских рублей – 4,7258 (-0,0291) грн.
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
Снегопады временно прекратятся, и в городе похолодает. На дорогах гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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