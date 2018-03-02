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02.03.2018  12:07   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 2 марта

Наличный доллар и евро снизили курсы покупки и продажи. Нацбанк укрепил курс официальной гривны.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,20 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,75–26,90 грн/долл.

Евро на покупке стоит 32,20 грн/евро, на продаже – 33,10 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,456–0,467 грн/руб., продажа – 0,476–0,576 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 2 марта курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2666,9496 (-13,6020) грн;

100 евро – 3245,9444 (-28,0813) грн;

10 российских рублей – 4,7258 (-0,0291) грн.

Тэги:  курсы валют
 
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