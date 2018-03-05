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05.03.2018  10:52   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 5 марта

Наличные курсы доллара и евро в продаже выросли в среднем на 10 копеек.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,30 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,00 грн/долл.

Евро на покупке стоит 32,30 грн/евро, на продаже – 33,10–33,30 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,456– грн/руб., продажа – 0,473–0,477 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 5 марта курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2653,5904 (-13,3592) грн;

100 евро – 3267,1005 (+21,1561) грн;

10 российских рублей – 4,6832 (-0,0426) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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