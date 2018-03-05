Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 5 марта

Наличные курсы доллара и евро в продаже выросли в среднем на 10 копеек.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,30 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,00 грн/долл.
Евро на покупке стоит 32,30 грн/евро, на продаже – 33,10–33,30 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,456– грн/руб., продажа – 0,473–0,477 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 5 марта курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2653,5904 (-13,3592) грн;
100 евро – 3267,1005 (+21,1561) грн;
10 российских рублей – 4,6832 (-0,0426) грн.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Снова вернутся морозы. Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажн.:
давл.:
ветер: