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06.03.2018  11:05   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 6 марта

Нацбанк укрепил официальную гривну. Наличный доллар подевешел и в продаже, и в покупке.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,80–26,90 грн/долл.

Евро на покупке стоит 32,00 грн/евро, на продаже – 33,20–33,30 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,47 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 6 марта курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2648,2080 (-5,3824) грн;

100 евро – 3259,1496 (-7,9509) грн;

10 российских рублей – 4,6378 (-0,0454) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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