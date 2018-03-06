Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 6 марта

Нацбанк укрепил официальную гривну. Наличный доллар подевешел и в продаже, и в покупке.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,80–26,90 грн/долл.
Евро на покупке стоит 32,00 грн/евро, на продаже – 33,20–33,30 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,47 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 6 марта курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2648,2080 (-5,3824) грн;
100 евро – 3259,1496 (-7,9509) грн;
10 российских рублей – 4,6378 (-0,0454) грн.
Во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: