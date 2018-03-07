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07.03.2018  11:37   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 7 марта

Нацбанк укрепил официальную гривну. Наличные доллар и евро «похудели» на 10 копеек в продаже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,70–26,80 грн/долл.

Евро на покупке стоит 32,00 грн/евро, на продаже – 33,10–33,20 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,47 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 7 марта курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2634,8957 (-13,3123) грн;

100 евро – 3270,1691 (+11,0195) грн;

10 российских рублей – 4,6632 (+0,0254) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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