07.03.2018 11:37

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 7 марта

Нацбанк укрепил официальную гривну. Наличные доллар и евро «похудели» на 10 копеек в продаже.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,70–26,80 грн/долл.



Евро на покупке стоит 32,00 грн/евро, на продаже – 33,10–33,20 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,47 грн/руб.



Национальный банк Украины установил на 7 марта курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2634,8957 (-13,3123) грн;



100 евро – 3270,1691 (+11,0195) грн;



10 российских рублей – 4,6632 (+0,0254) грн.