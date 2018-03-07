Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 7 марта

Нацбанк укрепил официальную гривну. Наличные доллар и евро «похудели» на 10 копеек в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,70–26,80 грн/долл.
Евро на покупке стоит 32,00 грн/евро, на продаже – 33,10–33,20 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,47 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 7 марта курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2634,8957 (-13,3123) грн;
100 евро – 3270,1691 (+11,0195) грн;
10 российских рублей – 4,6632 (+0,0254) грн.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к окружающим.
Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается дождь со снегом. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
По народному календарю, на Маврикиев день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки.
влажн.:
давл.:
ветер: