Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 12 марта

Наличные доллар и евро снизили курс в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,50–26,80 грн/долл.
Евро на покупке стоит 32,00 грн/евро, на продаже – 32,80–33,00 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,470 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 12 марта курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2609,3953 (-25,5004) грн;
100 евро – 3240,0861 (-30,0830) грн;
10 российских рублей – 4,5939 (-0,0693) грн.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить конфликт.
Облачная погода продержится весь день. Ночной мокрый снег к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться. На дорогах гололедица.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
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давл.:
ветер: