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12.03.2018  10:57   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 12 марта

Наличные доллар и евро снизили курс в продаже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,50–26,80 грн/долл.

Евро на покупке стоит 32,00 грн/евро, на продаже – 32,80–33,00 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,470 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 12 марта курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2609,3953 (-25,5004) грн;

100 евро – 3240,0861 (-30,0830) грн;

10 российских рублей – 4,5939 (-0,0693) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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