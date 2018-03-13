Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 13 марта

Обменники снова снизили цены курсы основных валют: доллар в продаже подешевел от 20 копеек, евро «потерял» до 40 копеек.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 25,60 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,30–26,40 грн/долл.
Евро на покупке стоит 31,50 грн/евро, на продаже – 32,50–32,60 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,440 грн/руб., продажа – 0,465 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 13 марта курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2592,4612 (-16,9341) грн;
100 евро – 3189,2458 (-50,8403) грн;
10 российских рублей – 4,5793 (-0,0146) грн.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. В судьбоносных вопросах не рубите с плеча.
Синоптики обещают один солнечный день на неделе и пройдет он сегодня. Утром слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
влажн.:
давл.:
ветер: