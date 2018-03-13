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13.03.2018  10:57   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 13 марта

Обменники снова снизили цены курсы основных валют: доллар в продаже подешевел от 20 копеек, евро «потерял» до 40 копеек.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 25,60 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,30–26,40 грн/долл.

Евро на покупке стоит 31,50 грн/евро, на продаже – 32,50–32,60 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,440 грн/руб., продажа – 0,465 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 13 марта курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2592,4612 (-16,9341) грн;

100 евро – 3189,2458 (-50,8403) грн;

10 российских рублей – 4,5793 (-0,0146) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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