13.03.2018 10:57

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 13 марта

Обменники снова снизили цены курсы основных валют: доллар в продаже подешевел от 20 копеек, евро «потерял» до 40 копеек.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 25,60 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,30–26,40 грн/долл.



Евро на покупке стоит 31,50 грн/евро, на продаже – 32,50–32,60 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,440 грн/руб., продажа – 0,465 грн/руб.



Национальный банк Украины установил на 13 марта курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2592,4612 (-16,9341) грн;



100 евро – 3189,2458 (-50,8403) грн;



10 российских рублей – 4,5793 (-0,0146) грн.