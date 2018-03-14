Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 14 марта

Наличные доллар и евро подорожали в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 25,60 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,35–26,40 грн/долл.
Евро на покупке стоит 31,60 грн/евро, на продаже – 32,75–32,80 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,440 грн/руб., продажа – 0,46 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 14 марта курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2591,5887 (-0,8725) грн;
100 евро – 3207,8685 (+18,6227) грн;
10 российских рублей – 4,5518 (-0,0275) грн.
Главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Не забудьте зонтик: на смену облачному утру придут дождливые день и вечер, местами пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечают День добровольца.
влажн.:
давл.:
ветер: