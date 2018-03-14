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14.03.2018  11:28   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 14 марта

Наличные доллар и евро подорожали в продаже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 25,60 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,35–26,40 грн/долл.

Евро на покупке стоит 31,60 грн/евро, на продаже – 32,75–32,80 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,440 грн/руб., продажа – 0,46 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 14 марта курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2591,5887 (-0,8725) грн;

100 евро – 3207,8685 (+18,6227) грн;

10 российских рублей – 4,5518 (-0,0275) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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