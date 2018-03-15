15.03.2018 12:33

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 15 марта

Наличная гривна продолжает дешеветь: доллар в покупке вырос в среднем на 50 копеек, евро – на 40 копеек.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,80–26,90 грн/долл.



Евро на покупке стоит 32,00 грн/евро, на продаже – 33,10–33,20 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,465–0,470 грн/руб.



Национальный банк Украины установил на 15 марта курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2601,3978 (+9,8091) грн;



100 евро – 3217,6689 (+9,8004) грн;



10 российских рублей – 4,5689 (+0,0171) грн.