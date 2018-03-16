Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 16 марта

Нацбанк ослабил официальную гривну, на наличном рынке часть обменников повысила курс доллара в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,70–26,90 грн/долл.
Евро на покупке стоит 32,00 грн/евро, на продаже – 33,00–33,20 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,465–0,470 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 16 марта курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2627,2654 (+25,8676) грн;
100 евро – 3242,3082 (+24,6393) грн;
10 российских рублей – 4,6077 (+0,0388) грн.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.
День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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