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19.03.2018  12:41   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 марта

Официальная гривна снизилась по отношению к американскому доллару, на наличном рынке особых изменений не произошло.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,90 грн/долл.

Евро на покупке стоит 32,00 грн/евро, на продаже – 33,20 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,47 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 19 марта курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2635,3910 (+8,1256) грн;

100 евро – 3241,7945 (-0,5137) грн;

10 российских рублей – 4,5838 (-0,0239) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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