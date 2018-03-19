Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 марта

Официальная гривна снизилась по отношению к американскому доллару, на наличном рынке особых изменений не произошло.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,90 грн/долл.
Евро на покупке стоит 32,00 грн/евро, на продаже – 33,20 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,47 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 19 марта курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2635,3910 (+8,1256) грн;
100 евро – 3241,7945 (-0,5137) грн;
10 российских рублей – 4,5838 (-0,0239) грн.
Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
Неделя начнется пасмурной погодой. Ожидается сильный снег, метель, ближе к вечеру осадки должны прекратиться. На дорогах гололедица.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: