Главная Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 20 марта
20.03.2018  11:06   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 20 марта

Нацбанк ослабил официальную гривну, наличные доллар и евро подешевели в продаже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 26.60–26,90 грн/долл.

Евро на покупке стоит 32,00 грн/евро, на продаже – 32,90–33,00 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,47 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 20 марта курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 643,6044 (+8,2134) грн;

100 евро – 3254,0127 (+12,2182) грн;

10 российских рублей – 4,5934 (+0,0096) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.03 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 марта 16.03 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 16 марта 15.03 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 15 марта
 
 

Видео

Сезоны стали сдвигаться. Март это уже зимний месяц, а сентябрь - практически лето
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 