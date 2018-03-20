Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 20 марта

Нацбанк ослабил официальную гривну, наличные доллар и евро подешевели в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 26.60–26,90 грн/долл.
Евро на покупке стоит 32,00 грн/евро, на продаже – 32,90–33,00 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,45 грн/руб., продажа – 0,47 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 20 марта курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 643,6044 (+8,2134) грн;
100 евро – 3254,0127 (+12,2182) грн;
10 российских рублей – 4,5934 (+0,0096) грн.
В делах не рассчитывайте на быстрый результат, в основном из-за проволочек со стороны партнеров. Достичь взаимопонимания поможет компромисс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
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