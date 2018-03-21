21.03.2018 11:51

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 21 марта

Наличный доллар в продаже подешевел. К тому же часть обменников снизила курс наличного доллара в продаже к нижнему пределу.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,60–26,80 грн/долл.



Евро на покупке стоит 32,00 грн/евро, на продаже – 32,90–33,00 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,460–0,470 грн/руб.



Национальный банк Украины установил на 21 марта курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2630,1118 (-13,4926) грн;



100 евро – 3228,7252 (-25,2875) грн;



10 российских рублей – 4,5580 (-0,0354) грн.