Главная Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 21 марта
21.03.2018  11:51   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 21 марта

Наличный доллар в продаже подешевел. К тому же часть обменников снизила курс наличного доллара в продаже к нижнему пределу.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,60–26,80 грн/долл.

Евро на покупке стоит 32,00 грн/евро, на продаже – 32,90–33,00 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,460–0,470 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 21 марта курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2630,1118 (-13,4926) грн;

100 евро – 3228,7252 (-25,2875) грн;

10 российских рублей – 4,5580 (-0,0354) грн.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.03 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 20 марта 19.03 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 марта 16.03 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 16 марта
 
 

Видео

Коммунальные службы Харькова готовы к очередному испытанию
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 