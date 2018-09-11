Валютные продавцы Харькова играют на обвал курса доллара (инфографика)

Стабильные продажи на валютном рынке укрепляют гривну.
Американская валюта дешевеет второй день подряд. 11 сентября торговля на межбанке началась снижением курса доллара на 1 копейку — до 28,13-28,17 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. А за этим последовала более глубокая просадка.
«Рынок отошел к 28,10-28,11 грн./$. Валютное предложение преобладает над спросом. Конечно не так подавляюще, как вчера, но все же ощутимо», — отметил Гриненко.
Нацбанк еще не начинал анонимно скупать валюту через Matching, как делал это вчера (по 28,18 грн./$), и не заявлял о проведении публичного аукциона. Однако в случае укрепления действующей тенденции, казначеи не исключают его появления на валютных торгах.
Курс валют в Харькове по данным ресурса //minfin.com.ua
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