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11.09.2018  14:41   

Валютные продавцы Харькова играют на обвал курса доллара (инфографика)

Стабильные продажи на валютном рынке укрепляют гривну.


//ubr.ua

Американская валюта дешевеет второй день подряд. 11 сентября торговля на межбанке началась снижением курса доллара на 1 копейку — до 28,13-28,17 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. А за этим последовала более глубокая просадка.

«Рынок отошел к 28,10-28,11 грн./$. Валютное предложение преобладает над спросом. Конечно не так подавляюще, как вчера, но все же ощутимо», — отметил Гриненко.

Нацбанк еще не начинал анонимно скупать валюту через Matching, как делал это вчера (по 28,18 грн./$), и не заявлял о проведении публичного аукциона. Однако в случае укрепления действующей тенденции, казначеи не исключают его появления на валютных торгах.

Курс валют в Харькове по данным ресурса //minfin.com.ua

Тэги:  валюта, курс, доллар, харьков, обмен
 
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