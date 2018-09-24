24.09.2018 13:16

В обменниках Харькова пока дешевый доллар: прогнозы экспертов

Курс американской валюты в продаже котируется в пределах 28,15–28,30 грн/долл.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80–27,90 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,15–28,30 грн/долл.

Евро в покупке стоит 32,50–32,60 грн/евро, в продаже – 33,00–33,10 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,410 грн/руб., продажа – 0,420–0,425 грн/руб.

На следующей неделе, с 24 по 26 сентября, большинство аналитиков прогнозирует незначительное укрепление гривны, пишет Обозреватель.

Доллар будет продаваться в пределах 27,9-28 грн/долл. Но уже с 26 сентября ожидается девальвация – спрос на доллары может увеличиться.

Эксперты связывают рост курса доллара с тем, что бизнес получит возмещение НДС. А это миллиарды гривен. Деньги они потратят на покупку долларов. И, конечно же, ожидая осеннюю девальвацию, тянуть с покупкой не будут. А значит, вполне можно ожидать увеличение спроса.

Еще одна причина для возможного ускорения девальвации – нагнетание вокруг переговоров с МВФ. Как заявили представители Фонда, дискуссии еще продолжаются и точных дат покамест нет, однако в украинских СМИ уже начали появляться новости о том, что переговоры якобы проиграны и договориться не удалось. Украинская сторона переговоров пока еще очень сдержанно комментирует общение с МВФ. Миссия находилась в Киеве с 6 по 19 сентября. Ожидалось, что уже на этой неделе появятся первые новости – о чем договорились и когда можно ожидать транш. Однако точку в переговорах поставить не удалось.