Наличные курсы валют в Харькове на 26 сентября

В обменниках Харькова пока курс доллара пока держится на отметке 28,10–28,30 грн/долл.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,10–28,30 грн/долл.
Евро в покупке стоит 32,50 грн/евро, в продаже – 33,00–33,10 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,405–0,412 грн/руб., продажа – 0,425–0,430 грн/руб.
Эксперты же прогнозируют, что сегодня-завтра начнется девальвация – спрос на доллары может увеличиться.
Рост курса доллара связывают с тем, что бизнес получит возмещение НДС и потратит полученные деньги на покупку валюты.
Еще одна причина для возможного ускорения девальвации – нагнетание вокруг переговоров с МВФ. Как заявили представители Фонда, дискуссии еще продолжаются, однако в украинских СМИ уже начали появляться новости о том, что переговоры якобы проиграны.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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