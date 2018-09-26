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26.09.2018  13:36   

Наличные курсы валют в Харькове на 26 сентября

В обменниках Харькова пока курс доллара пока держится на отметке 28,10–28,30 грн/долл.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,10–28,30 грн/долл.
 
Евро в покупке стоит 32,50 грн/евро, в продаже – 33,00–33,10 грн/евро.
 
Российский рубль: покупка – 0,405–0,412 грн/руб., продажа – 0,425–0,430 грн/руб.
 
Эксперты же прогнозируют, что сегодня-завтра начнется девальвация – спрос на доллары может увеличиться.
 
Рост курса доллара связывают с тем, что бизнес получит возмещение НДС и потратит полученные деньги на покупку валюты.

Еще одна причина для возможного ускорения девальвации – нагнетание вокруг переговоров с МВФ. Как заявили представители Фонда, дискуссии еще продолжаются, однако в украинских СМИ уже начали появляться новости о том, что переговоры якобы проиграны.

Тэги:  курсы валют, доллар, харьков
 
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