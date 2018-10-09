Главная Курсы валют Курсы валют в обменниках Харькова: доллар подешевел на непривычную сумму
09.10.2018  13:43   

Курсы валют в обменниках Харькова: доллар подешевел на непривычную сумму

В некоторых пунктах обмена валют курс доллара в продаже перестал быть «круглым»: американская валюта сдала вниз на три копейки.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80–28,00 (0) грн/долл. Продают американскую валюту по 28,17–28,30 (0) грн/долл.

Евро в покупке стоит 32,05–32,40 (-0,05) грн/евро, в продаже – 32,65–32,85 (-0,10) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,410-0,415 (0) грн/руб., продажа – 0,420–0,430 (0) грн/руб.

На вторник, 9 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны, повысив котировки доллара США и снизив курс евро и росийского рубля.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, пунк обмена, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.10 Курсы валют Официальный курс валют от НБУ на 9 октября 08.10 Курсы валют Курсы валют в обменниках Харькова: евро покупают дороже, продают дешевле 08.10 Курсы валют Официальный курс валют на 8 октября
 
 

Видео

Первый вице-мэр Игорь Терехов поздравил поляков с юбилеем Дня независимости
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 