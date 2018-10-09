Курсы валют в обменниках Харькова: доллар подешевел на непривычную сумму

В некоторых пунктах обмена валют курс доллара в продаже перестал быть «круглым»: американская валюта сдала вниз на три копейки.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80–28,00 (0) грн/долл. Продают американскую валюту по 28,17–28,30 (0) грн/долл.
Евро в покупке стоит 32,05–32,40 (-0,05) грн/евро, в продаже – 32,65–32,85 (-0,10) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,410-0,415 (0) грн/руб., продажа – 0,420–0,430 (0) грн/руб.
На вторник, 9 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны, повысив котировки доллара США и снизив курс евро и росийского рубля.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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