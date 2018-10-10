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10.10.2018  14:08   

Доллар продолжает дешеветь в обменниках Харькова

В большинстве пунктов обмена валют подешевели доллар в продаже, евро в покупке и продаже. Российский рубль продают немного дороже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80–28,00 (0) грн/долл. Продают американскую валюту по 28,15–28,30 (-0,02) грн/долл.

Евро в покупке стоит 32,05–32,30 (-0,10) грн/евро, в продаже – 32,60–32,85 (-0,05) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,410-0,415 (0) грн/руб., продажа – 0,422–0,430 (+0,002) грн/руб.

Напомним, на среду, 10 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны, снизив котировки доллара США и евро и повысив курс росийского рубля.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, харьков
 
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