16.10.2018 11:02

В обменниках Харькова немного подорожал доллар

Доллар, как на американских горках: то снизит курс в продаже на 5 копеек, то снова поднимет на те же 5 копеек.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80–28,00 (0) грн/долл. Продают американскую валюту по 28,20–28,30 (+0,05) грн/долл.



Евро в покупке стоит 32,05–32,30 (0) грн/евро, в продаже – 32,60–32,80 (0) грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,410-0,415 (0) грн/руб., продажа – 0,425–0,430 (+0,005) грн/руб.



На вторник, 16 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны, снизив котировки доллара США и евро и повысив курс росийского рубля.



Официальный курс гривны к основным валютам установлен на следующем уровне:



100 долларов США – 2792,8166 (-5,6353) грн;



100 евро – 3232,4059 (-6,8022) грн;



10 российских рублей – 4,2331 (+0,0421) грн.