Главная Курсы валют В обменниках Харькова немного подорожал доллар
16.10.2018  11:02   

В обменниках Харькова немного подорожал доллар

Доллар, как на американских горках: то снизит курс в продаже на 5 копеек, то снова поднимет на те же 5 копеек.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80–28,00 (0) грн/долл. Продают американскую валюту по 28,20–28,30 (+0,05) грн/долл.

Евро в покупке стоит 32,05–32,30 (0) грн/евро, в продаже – 32,60–32,80 (0) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,410-0,415 (0) грн/руб., продажа – 0,425–0,430 (+0,005) грн/руб.

На вторник, 16 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны, снизив котировки доллара США и евро и повысив курс росийского рубля.

Официальный курс гривны к основным валютам установлен на следующем уровне:

100 долларов США – 2792,8166 (-5,6353) грн;

100 евро – 3232,4059 (-6,8022) грн;

10 российских рублей – 4,2331 (+0,0421) грн.

Тэги:  курсы валют, харьков, доллар, евро, гривна
 
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