В обменниках Харькова немного подорожал доллар

Доллар, как на американских горках: то снизит курс в продаже на 5 копеек, то снова поднимет на те же 5 копеек.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80–28,00 (0) грн/долл. Продают американскую валюту по 28,20–28,30 (+0,05) грн/долл.
Евро в покупке стоит 32,05–32,30 (0) грн/евро, в продаже – 32,60–32,80 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,410-0,415 (0) грн/руб., продажа – 0,425–0,430 (+0,005) грн/руб.
На вторник, 16 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны, снизив котировки доллара США и евро и повысив курс росийского рубля.
Официальный курс гривны к основным валютам установлен на следующем уровне:
100 долларов США – 2792,8166 (-5,6353) грн;
100 евро – 3232,4059 (-6,8022) грн;
10 российских рублей – 4,2331 (+0,0421) грн.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
влажн.:
давл.:
ветер: