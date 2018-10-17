17.10.2018 11:02

Доллар в Харькове продолжает дешеветь

В четверг, 17 октября, наличные курсы основных валют снизились как в покупке, так и в продаже.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80–27,90 (-0,10) грн/долл. Продают американскую валюту по 28,10–28,30 (-0,10) грн/долл.



Евро в покупке стоит 32,05–32,25 (-0,05) грн/евро, в продаже – 32,55–32,80 (-0,05) грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,410-0,415 (0) грн/руб., продажа – 0,425–0,430 (0) грн/руб.



По прогнозам Минфина, на этой неделе курс наличного доллара в обменниках финкомпаний прогнозируется в пределах 27,90-28,10 гривен, а в банках – 27,85-28,15 гривен.



На среду, 17 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны, повысив котировки доллара США, евро и росийского рубля.



Официальный курс гривны к основным валютам установлен на следующем уровне:



100 долларов США – 2793,0020 (+0,1854) грн;



100 евро – 3236,2514 (+3,8455) грн;



10 российских рублей – 4,2621 (+0,0290) грн.