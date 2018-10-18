18.10.2018 11:21

Обменники Харькова не согласны с прогнозом Минфина: курсы валют на 18 октября

В четверг, 18 октября, наличный курс доллара в большинстве пунктов обмена валют подорожал на пять копеек в продаже. Курс евро снизился на 5 копеек.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80–27,90 (0) грн/долл. Продают американскую валюту по 28,15–28,30 (+0,05) грн/долл.



Евро в покупке стоит 32,05–32,20 (-0,05) грн/евро, в продаже – 32,50–32,80 (-0,05) грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,410-0,415 (0) грн/руб., продажа – 0,425–0,430 (0) грн/руб.



Напомним, по прогнозам Минфина, на этой неделе курс наличного доллара в обменниках финкомпаний прогнозируется в пределах 27,90-28,10 гривен, а в банках – 27,85-28,15 гривен.



На четверг, 18 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны, повысив котировки доллара США, евро и росийского рубля.



Официальный курс гривны к основным валютам установлен на следующем уровне:



100 долларов США – 2791,6894 (-1,3126) грн;



100 евро – 3218,8179 (-17,4335) грн;



10 российских рублей – 4,2685 4,2621 (+0,0064) грн.