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19.10.2018  11:21   

Прорыва гривны не получилось: доллар в Харькове продолжает дорожать

В пятницу, 19 октября, курс американской валюты подорожал на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80–28,00 (+0,10) грн/долл. Продают американскую валюту по 28,20–28,30 (+0,05) грн/долл.

Евро в покупке стоит 32,05–32,20 (0) грн/евро, в продаже – 32,50–32,80 (0) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,410-0,415 (0) грн/руб., продажа – 0,425–0,430 (0) грн/руб.

Напомним, по прогнозам Минфина, на этой неделе курс наличного доллара в обменниках финкомпаний должен был упасть до 27,90-28,10 гривен, а в банках – 27,85-28,15 гривен.

На пятницу, 19 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны, повысив котировки доллара США и евро и снизив курс росийского рубля.

Официальный курс гривны к основным валютам установлен на следующем уровне:

100 долларов США – 2803,6647 (+11,9753) грн;

100 евро – 3225,6162 (+6,7983) грн;

10 российских рублей – 4,2658 (-0,0027) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, харьков
 
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