Курсы валют в Харькове: гривна «исправляется»

Рабочая неделя началась спадом доллара и евро на харьковском наличном рынке валют.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80–28,00 (0) грн/долл. Продают американскую валюту по 28,15–28,30 (-0,05) грн/долл.
Евро в покупке стоит 32,05–32,20 (0) грн/евро, в продаже – 32,50–32,70 (-0,10) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,410-0,415 (0) грн/руб., продажа – 0,425–0,430 (0) грн/руб.
На понедельник, 22 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны, повысив котировки доллара США, евро и росийского рубля.
Звезды готовы порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными. Не исключено получение прибыли: какие-то из ваших проектов способны принести дивиденды.
Ночью в восточной части области дождь, остальная часть суток пройдет без существенных осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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