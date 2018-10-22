22.10.2018 13:31

Курсы валют в Харькове: гривна «исправляется»

Рабочая неделя началась спадом доллара и евро на харьковском наличном рынке валют.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80–28,00 (0) грн/долл. Продают американскую валюту по 28,15–28,30 (-0,05) грн/долл.



Евро в покупке стоит 32,05–32,20 (0) грн/евро, в продаже – 32,50–32,70 (-0,10) грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,410-0,415 (0) грн/руб., продажа – 0,425–0,430 (0) грн/руб.



На понедельник, 22 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны, повысив котировки доллара США, евро и росийского рубля.