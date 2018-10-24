Доллар медленно, но уверенно продолжает дорожать в обменниках Харькова

Который день подряд американская валюта «тяжелеет» на 5 копеек в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80–28,05 (+0,05) грн/долл. Продают американскую валюту по 28,25–28,30 (+0,05) грн/долл.
Евро в покупке стоит 32,05–32,20 (0) грн/евро, в продаже – 32,50–32,70 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,410-0,415 (0) грн/руб., продажа – 0,425–0,435 (+0,005) грн/руб.
Напомним, на среду, 24 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны, повысив котировки доллара США, евро и росийского рубля.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к заветной цели. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Середина недели будет холодной и мокрой. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
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