24.10.2018 13:35

Доллар медленно, но уверенно продолжает дорожать в обменниках Харькова

Который день подряд американская валюта «тяжелеет» на 5 копеек в продаже.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,80–28,05 (+0,05) грн/долл. Продают американскую валюту по 28,25–28,30 (+0,05) грн/долл.



Евро в покупке стоит 32,05–32,20 (0) грн/евро, в продаже – 32,50–32,70 (0) грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,410-0,415 (0) грн/руб., продажа – 0,425–0,435 (+0,005) грн/руб.

Напомним, на среду, 24 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны, повысив котировки доллара США, евро и росийского рубля.