Харьковские обменки снижают цены на доллар

Скачок курса наличной американской валюты в продаже, наблюдавшийся в конце прошлой недели, постепенно выравнивается. Часть обменников снизила цену на доллар в продаже на 10-15 копеек.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 28,00–28,15 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,30–28,50 грн/долл.
Евро в покупке стоит 32,05–32,20 грн/евро, в продаже – 32,35–32,70 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,415-0,423 грн/руб., продажа – 0,428–0,435 грн/руб.
Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: главная трудность – вызвать первый интерес.
Неделя начнется пасмурной погодой. Временами может срываться небольшой дождь.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
влажн.:
давл.:
ветер: