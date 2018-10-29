Главная Курсы валют Харьковские обменки снижают цены на доллар
29.10.2018  13:26   

Харьковские обменки снижают цены на доллар

Скачок курса наличной американской валюты в продаже, наблюдавшийся в конце прошлой недели, постепенно выравнивается. Часть обменников снизила цену на доллар в продаже на 10-15 копеек.


Харьковские обменки снижают цены на доллар

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 28,00–28,15 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,30–28,50 грн/долл.

Евро в покупке стоит 32,05–32,20 грн/евро, в продаже – 32,35–32,70 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,415-0,423 грн/руб., продажа – 0,428–0,435 грн/руб.

Тэги:  курсы валют, доллар, харьков, евро, гривна
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.10 Курсы валют Доллар медленно, но уверенно продолжает дорожать в обменниках Харькова 24.10 Курсы валют Официальный курс валют от НБУ на 24 октября 22.10 Курсы валют Курсы валют в Харькове: гривна «исправляется»
 
 

Видео

В Харькове поздравили автомобилистов с профессиональным праздником
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 